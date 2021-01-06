KKTC'nin koronavirüs raporu

Özel haber- Ziya Nasıfoğlu

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; Covid-19 Temas Takibi ve Covid-19 Temas Takibi etkilerini ölçme ve değerlendirme sertifikaları sahibi Veteriner Hekim Birdal Cihangir, KKTC’deki koronavirüs hakkında bir rapor hazırladı.

Rapor, Haber Kıbrıs Web TV'de yayınlanan Hüseyin Ekmekçi'nin sunduğu "Günaydın Ada" programında paylaşıldı.

Birdal Cihangir raporunda Sağlık Bakanlığı’ndan elde ettiği veriler üzerinden grafiklere ve istatistik bilgilere yer vererek bulguları aktardı.

Cihangir, koronavirüs ile ilgili “vaka”, “ölüm sayısı”, “yoğun bakımdaki hasta sayısı ve oranı” enfeksiyon ölüm oranı (IFR)” vaka ölüm oranı (CFR), “test sayısı” ve “ bulaştırma kat sayısı (R)” hakkında verileri paylaştı.

Cihangir, bulaştırma katsayısının giderek arttığını, vakaların artmasına rağmen test sayısının azaldığını açıkladı. Cihangir, yerel vaka oranının son 2 hafta içinde yüzde 31 arttığına dikkat çekerek, koronavirüs tedavisi gören 3 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Yoğun bakımda 1 hasta olduğunu ve bu oranın yüzde 0.39 olduğunu, Enfeksiyon Ölüm Oranı (IFR) yüzde 0,53 vaka ölüm oranının (CFR) ise yüzde 0.63 olduğuna bulgu yaptı.

Cihangir ayrıca, KKTC vaka sınıflandırılması, yerel vaka sayısı, yurtdışı vaka sayısı, karantinada pozitifleşen vaka sayısı hakkında da bilgiler verdi.

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Bulaştırma kat sayısı arttı

Bulaştırma kat sayısı (R) yükseldi önceki 3 hafta sırası ile 1 – 1,1 – 1,1 son hafta da 0,7 lik bir artış oldu.

Test sayısı düştü, vaka arttı

Test sayısı geçen haftaya oranla %37 daha düşük olmasına rağmen vaka sayısında %44 lük artış . Pozitif vaka başına test sayısı 192,64 ten 83,95 e düştü.

Tek başına pozitif oranı arttı

Test başına poziflik oranımız %0,52 den %1,19 a çıktı.

Yerel Vaka oranı arttı

Yerel vaka artış oranımız son 2 hafta baz alındığında %31.

Ölüm arttı

Son haftada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık sistemi yükleniyor

Cihangir, raporun sonuç bölümünde ise daha az test yapıldığına ve daha çok vaka bulunduğuna bulgu yaptı. Cihangir, durum ciddiyetine dikkat çekerek, “Sağlık sistemimiz yükleniyor. Unutmayın yorgun ve yüklü bir sağlık sistemi daha çok hasta kaybetmek demek. Yayılmada en büyük etken, mobilite. Acil olmadıkça, fazla hareket etmeyin. Mecburi olmadıkça keyfine insanlarla görüşmeyin. Şimdi dişimizi sıkma vakti, sonuna geliyoruz. MASKE MESAFE HİJYEN. Pozitif düşünün, tedbirli olun, negatif kalın” ifadelerini kullandı.

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06/01/2021 10:15