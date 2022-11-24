KKTC’nin kuruluş yıl dönümü Umman Sultanlığı’nın başkenti Muskat’ta kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39’uncu kuruluş yıl dönümü Umman Sultanlığı’nın başkenti Muskat’ta düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC Muskat Temsilciliği Misyon Şefi Mustafa Tunç tarafından düzenlenen resepsiyona, Türkiye Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer'in yanı sıra çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik misyon mensupları, üst düzey yetkililer, KKTC’de yüksek öğrenim gören Ummanlı öğrenciler ve Ummanlı iş adamlarından oluşan seçkin davetliler katıldı.

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24/11/2022 12:31