KKTC'nin Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci Kuruluş Yıldönümü nedeni ile birçok yerde resepsiyon düzenlendi.

KKTC'nin kuruluş yıldönümü dolayısı ile resepsiyon düzenlenen bazı yerler:

KKTC'NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ LONDRA'DA DA KUTLANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci Kuruluş Yıldönümü İngiltere’nin başkenti Londra’da da kutlandı.

KKTC Londra Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Londra’da Churchill Hyatt Regency Otel’de kutlama resepsiyonu düzenlendi.



KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı ve eşi İhsan Tuncalı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, resmi temaslarda bulunmak üzere Londra’da bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katıldı.

Resepsiyona Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Eşi Gül Yalçın, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu üyeleri Lord Sharkey, Lord Maginnis, Lord Kilclooney, Lord Sheikh, Lady Butterworth, Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith’in yanı sıra çeşitli ülkelerin Büyükelçileri ve diplomatik misyon mensupları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve üst düzey konuklar katıldı.

Açıklamaya göre, 500’ü aşkın davetlinin katıldığı resepsiyonda, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı’nın ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Resepsiyonda, Kıbrıslı Türk gitar sanatçısı Necati Emirzade ve viyolonist Kamila Baydlowska eserleriyle geceye renk kattı

***

KKTC'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE ANTALYA'DA RESEPSİYON DÜZENLENDİ

KKTC’nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da resepsiyon düzenlendi.



Bir otelde verilen resepsiyonda KKTC'nin Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram ve eşi Diana Beyazbayram, davetlileri karşıladı. İstiklal Marşı, ardından kutlama mesajları okundu.





Mustafa Kemal Beyazbayram, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin kuruluşunu büyük bir mutluluk, onur ve gururla Antalya'da da kutladıklarını söyledi.



Kıbrıs Türk halkının yıllardır büyük bir mücadele verdiğini belirten Beyazbayram, "Son olarak 2016'da başlayan görüşmelerde, iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı federal bir Kıbrıs'ta, Türkiye'nin garantisiyle kalıcı bir çözüme ulaşma çabasını sürdürdük ancak Temmuz 2017'de görüşme çabalarımız sonuç vermedi." dedi.



Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak Kıbrıs Türk halkının, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da varolmaya, ilerlemeye, gelişmeye, tüm engel ve kısıtlamaları aşarak yükselmeye devam edeceğini dile getiren Beyazbayram, şöyle konuştu:



"Adanın etrafındaki doğal kaynaklara tek başına sahip olma gayreti içinde olan Kıbrıs Rum tarafı bu konuda tek taraflı adımlar atmaya devam etmektedir. Burada bilinmesi gereken tek gerçek, Kıbrıs'ta bulunan doğal kaynakların üzerinde Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıslı Türklerin de hak ve çıkarları mevcuttur. Bizler, Kıbrıslı Türkler olarak hak ve çıkarlarımızı korumaya her zaman olduğu gibi devam edeceğiz."



Beyazbayram, Kıbrıs Türk halkının, uluslararası kamuoyunun uyguladığı ambargo, engel ve kısıtlamalara karşı Türkiye'nin sağladığı destekle, geleceğe emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.



Daha sonra Beyazbayram ve davetliler, kutlama pastasını kesti.

***

TRABZON’DA KKTC'NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE RESEPSİYON

KKTC’nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.



KKTC Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden, bir otelde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, kuruluş yıldönümü kutlamalarının Trabzon'da ilk kez düzenlediğini, bundan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.





KKTC'nin, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri olduğunu dile getiren Erden, "Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonlar devam ederken Avrupa Birliği, ekonomik modelimizi de olumsuz yönde etkileyen kısıtlamaların sona erdirilmesi yönünde vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmemiş, Avrupa Birliği üyeliğinin aleyhimize kullanılamayacağı herkes tarafından anlaşılmış, o yolun tüketilmiş olduğunun idrakine varılmıştır." ifadesini kullandı.



Erden, Kıbrıs sorunuyla ilgili Türkiye'nin bugüne kadar yapıcı tutum ve açılımları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bizim aradığımız çözüm, Ada'daki gerçekleri gözardı etmeyen ve iki egemen halkın yeni bir ortaklıkla sürdürülebileceği kalıcı ve onurlu bir çözümdür. Çözümsüzlüğe sebep olan taraf olmadığımız gibi sonsuza kadar da kurbanı ve mağduru olmayacağız. Kıbrıs Türk halkı yüz yıllardır bu topraklarda eşitlik ve egemenlik mücadelesi vermiş, nice zor dönemlerden geçmiş, birçok zorluğa göğüs germiş, hakkına ve hukukuna sahip çıkmayı bilmiş onurlu bir halktır. Bundan sonra da bu haklarına sahip çıkmaya ve ebediyen bu Ada'da olmaya devam edecektir."



Konuşmaların ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve KKTC Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden, üzerinde KKTC bayrağının yer aldığı pastayı kesti.



Resepsiyona, protokol üyelerinin yanı sıra gaziler ve davetliler de katıldı.

***

KKTC'NİN 35. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE İSTANBUL'DA RESEPSİYON DÜZENLENDİ

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon verdi.



Taksim'de bir otelde düzenlenen resepsiyonda ev sahibi KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, davetlileri kapıda karşıladı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesinde şehit olanlara rahmet, gazilere de uzun ömürler diledi.





Yerlikaya, KKTC'nin, Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"35 yıldır kutladığımız bu bayram, Akdeniz'den dünyaya bir mesaj veriyor, 'Türk hiçbir zaman yalnız değildir ve hiçbir şartta bağımsızlığından ödün vermez, vermeyecektir.' 35 yıldır Akdeniz'de dalgalanan KKTC bayrağı sonsuza dek dalgalanmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı çok zor şartlar altında, çetin bir mücadele vererek bugünlere geldi. Kıbrıs Türkleri yıllarca maruz kaldığı baskı, zulüm ve haksızlıklar karşısında destansı, onurlu bir mücadele verdi. Bu mücadelenin ardından bağımsız bir KKTC kuran kahraman Mehmetçiğimize, onların silah arkadaşı kahraman mücahitlerimize minnet borçluyuz. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine asla göz yummayacaktır, Kıbrıslı Türklerin, bir Kıbrıs Rum devletinde bir azınlık haline gelmesine asla izin verilmeyecektir."



KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer de KKTC'nin büyük bir özveriyle kurulduğunu söyledi.



Kıbrıs Türk halkının, özgürlüğünün ve bağımsızlığının vazgeçilmezliğinin bilincinde olduğunu dile getiren Yönlüer, "Yeni nesillere daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurulmasını sağlayan, özgürlük mücadelemizin lideri Fazıl Küçük, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ve dava arkadaşlarını minnet ve şükranla yad ediyorum. Her zaman her koşulda bizlere destek olan Anavatanımıza minnetlerimizi sunarım." dedi.



Günün anısına pasta kesildi, KKTC folklor ekipleri gösteri yaptı.



Resepsiyona 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Başkanı Halit Eren, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, gaziler ve siyaset, ekonomi, kültür camiasından çok sayıda davetli katıldı.

***

İZMİR BAŞKONSOLOSLUĞU’NDA KKTC’NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ RESEPSİYONU

KKTC'nin İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Kıbrıs Rum kesiminin müzakere masasından kaçtığını belirterek, "Ana vatan Türkiye'nin garantörümüz olarak var olmadığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değil." dedi.



KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dün akşam KKTC İzmir Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde bir otelde resepsiyon verildi.



Resepsiyonda konuşan Emin, Kıbrıs Türk halkının hür idaresiyle kendi geleceğini belirleme mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.



Bu kararlılığı bundan 35 yıl önce tüm dünyaya kanıtladıklarını, 1983'te KKTC'yi ilan ederek tarihi mücadelelerini taçlandırdıklarını vurgulayan Emin, bağımsızlık mücadelesinin Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş ile başladığını ve 11 yıllık direnişin ardından 1974'te ana vatan Türkiye'nin de yardımlarıyla özgürlüğün kazanıldığını anımsattı.



Cumhuriyet yıllarında yapılan atılımlara değinen Emin, ''Ana vatan Türkiye'nin manevi desteğinin yanı sıra bizlere sağladığı mali desteğiyle hayata geçirilen projelerle bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararlı bir şekilde kalkınmaya devam etmektedir. Her alanda ana vatanımız yardımlarıyla yanımızdadır. Kıbrıs Türkü diline, dinine, milletine, kültürüne, vatanına ve bayrağına her zaman sahip çıkmıştır, çıkmaya da devam edecektir.'' diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN GARANTÖR OLMADIĞI ANLAŞMAYI KABUL ETMEYİZ"



İki taraf arasındaki müzakerelere değinen Emin, şunları kaydetti:



"Yıllardır süregelen görüşmelerde hedefimiz, siyasi eşitlik, egemen eşitlik ve özgürlük temelinde adil ve kalıcı bir çözüm olmuştur. Olmazsa olmazlarımız; ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğüdür. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Kıbrıs'taki varlığı, tüm adadaki barışın ve huzurun teminatıdır. Her iki taraf arasında müzakereler devam ediyor. KKTC, iki eşit halktan ve onların kurdukları yönetimlerden oluşturulacak gerçek bir federasyon kurma çabası içerisindedir.



Kıbrıs Rum kesimi çeşitli gerekçelerle müzakere masasından kaçmaya devam etmektedir. Yunanistan ise Türk askerlerinin adadan gitmesi koşulunu öne sürerek, görüşmeleri baltalamaktadır. Ana vatan Türkiye'nin garantörümüz olarak var olmadığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir."

Konuşmanın ardından İpal Emin, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Sibel Algan, Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, üzerinde Türkiye ve KKTC bayraklarının bulunduğu pastayı birlikte kesti.



Resepsiyonda Kıbrıs Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Grubu da gösteri sundu.

Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği geceye, Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Türkiye Başkanı Ömer Kaplan, Hava Teknik Okulları Komutanı Hava Tuğgeneral Turan Toker, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, İzmir Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Recep Uysal, gaziler, iş adamları, askerî erkan ve çok sayıda davetli katıldı.