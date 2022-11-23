KKTC’nin kuruluşu Washington’da kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39’uncu kuruluş yıldönümü ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.



KKTC Washington Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Lakadamyalı ve eşi Milhan Lakadamyalı tarafından düzenlenen resepsiyona, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Büyükelçilikleri ile diğer bazı diplomatik misyon mensuplarının yanı sıra kurum ve kuruluş temsilcileri ve Washington ile civarında yaşayan KKTC ve Türk vatandaşlarından oluşan çok sayıda davetli katıldı.



Büyükelçi Lakadamyalı, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının onlarca yıl Rum mezalimine korkusuzca direndiğini, can verdiğini ama özgürlüğünden vazgeçmediğini söyledi.



Temsilcilikten yapılan açıklamaya göre Lakadamyalı, vatanını bırakmayan ve egemenliğinden taviz vermeyen Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs adasında verdiği varoluş mücadelesini 1983 yılında kendi devletini kurarak taçlandırdığını kaydetti.



KKTC’nin uluslararası toplum içerisinde hak ettiği yerde olmadığını belirten Lakadamyalı, buna karşın Kıbrıs Türk halkının kendi devletinin çatısı altında, güven içinde, gelişen ekonomisi, güçlenen demokrasisi ve Anavatan Türkiye’nin her koşulda desteği ile geleceğe umutla baktığını ifade etti.



Açıklamaya göre, resepsiyonda, 5 yaşında piyano çalmaya başlayan ve 12 yaşından beridir “Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmeleri Yasası” kapsamında ABD’de eğitimini sürdüren, Kıbrıslı Türk genç piyanist Görsev Tepe de davetlilere bir piyano resitali sundu.

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23/11/2022 11:11