KKTC’nin kuruluşunu kınadılar

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, KKTC’nin ilanının 38’incı yıldönümünü kınayan bir açıklama yaptığı belirtildi.

Rum gazeteler, KKTC’nin ilanının kınanması nedeniyle dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen eylemelere de yer verdiler.

Alithia gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yaptığı açıklamada, KKTC’nin ilanını kınayarak, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun iki devlet esasında çözüm hedefinin başarısızlığa uğrayacağını savundu.

KKTC’nin ilanının, kabul edilemez bir faaliyet olduğunu ve ilanının, uluslararası toplum tarafından kınanarak BM Güvenlik Konseyi’nin bir dizi kararıyla yasal geçerliliğinin olmadığının ve iptalinin istendiğini savunan Anastasiadis, o dönemdeki çabanın Türkiye’nin iki devlete dayalı çözüm hedefinin sağlanması olduğunu da ileri sürdü.

Anastasiadis, aynı kabul edilemez metotların ve taleplerin, şimdiki Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar ve Türkiye’nin BM Genel Sekreteri’ne geçtiğimiz Nisan ayında iletildiğini, bunların o zaman kabul edilmediği gibi bugün de edilmeyeceğini savundu.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca Kıbrıs Rum tarafının, AB ilke ve değerleri, Doruk Anlaşmları, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde bir çözümün sağlanması çabalarının sürdürülmesi yönündeki iradesini de dile getirdi.

DİĞER KINAMA ETKİNLİKLERİ

Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum öğrencilerin, sloganlar konusunda anlaşamaması üzerine ayrı ayrı kınama etkinliği düzenlediklerini yazdı.

Habere göre “Rum Öğrenciler Birliği’ne bağlı az sayıdaki öğrenci, Baf Kapısı’ndan Ay. Kasianu/okullar bölesi) Orfea binası bitimindeki barikata doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Prodevtiki öğrenci Hareketinin, Haspolat sınır kapısına doğru yürüdüğünü yazan gazete üçüncü bir etkinliğin ise Ledra Caddesi’de(Lokmacı Barikatı) gerçekleştirildiğini belirtti.

Tüm bölgelerde de kınama etkinliklerinin yapıldığını belirten gazete, Frenarus amfi tiyatrosunda düzenlenen etknlikte bir grup öğrenci arasında slogan tartışması yaşandığını, bir grubun “Kıbrıs Cumhuriyeti” bayrakları tutarak “Kıbrıs halkına aittir” sloganı attığını, başka bir grubun ise Yunan bayrakları tutarak “Kıbrıs Helendir ” diye bağırdığını yazdı.

Haravgi gazetesi öğrenciler tarafından yapılan kınama etkinliklerinde iki kesimli iki toplumlu federasyon ve barış içinde birlikte yaşama mesajlarının gönderildiğini yazdı.

Haravgi gazetesi bir başka haberinde AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis’in, dün Orfea Barikatında (Mağusa kapısı bölgesi) düzenlenen kınama etkinliğinde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Konuşmasında Kıbrıs sorunundan söz eden Lukaidis, “ya Kıbrıs sorununu iki kesimli iki toplumlu federasyon zemininde çözeceğiz ya da bize bölünmüşlük kalacak” şeklinde açıklama yaparak KKTC’nin ilanını kınadı.

Lukadisi açıklamasında AKEL’in Kıbrıslı Türklerle birlikte yeniden birleşmiş bir Kıbrıs için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Fileleftheros gazetesi, DİKO, EDEK, DİPA, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin birer açıklama yaparak KKTC’nin ilanını kınadıklarını yazdı.

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16/11/2021 11:26