KKTC’nin Londra’daki Eğitim Ataşesi Harper, Türkiye Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sayın Ümit Yalçın'ı ziyaret ettti.

Ziyarette, Büyükelçi Yalçın ile Londra’da yaşayan vatandaşların Eğitim Kültür ve Spor alanlarındaki çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yalçın ve Harper, üniversitelerde okuyan gençlerin başarıları ile ilgili proje geliştirme konusunda da görüş birliğine vardı.

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07/06/2021 16:01