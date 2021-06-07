KKTC’nin Londra’daki Eğitim Ataşesi Harper, Türkiye Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı Ziyaret Etti

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07/06/2021

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KKTC’nin Londra’daki Eğitim Ataşesi Harper, Türkiye Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Londra  Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sayın Ümit Yalçın'ı ziyaret ettti.

Ziyarette, Büyükelçi Yalçın ile Londra’da yaşayan vatandaşların Eğitim Kültür ve Spor alanlarındaki çalışmaları  hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yalçın ve Harper, üniversitelerde  okuyan gençlerin başarıları ile  ilgili proje geliştirme konusunda da görüş birliğine vardı.

07/06/2021 16:01
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TAGS: Harper, Türkiye Büyükelçisi Ümit Yalçın
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