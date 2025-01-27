KKTC'nin Mersin Konsolosu Özgür Ezel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KKTC'nin Mersin Konsolosu Özgür Ezel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Ezel, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024'te yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" başlıklı fotoğrafını seçen Ezel, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" adlı karesini oyladı.

Ezel, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", "Spor" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Gece atlayışı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" başlıklı karelerine oy verdi.

AA'nın çalışmalarını yıllardır beğeniyle takip ettiğini belirten Ezel, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Kategoriler iyi düzenlenmiş, seçerken zorlandım. Mesaj veren fotoğrafları seçmeye özen gösterdim. Emeği geçenleri kutlarım." dedi.