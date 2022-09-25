''KKTC’nin tanınması için çalışmaları başlatın''

KKTC İnsan Hakları Derneği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 77. Genel Kurulu'nda üye devletlere KKTC’yi “tanımaları” için yaptığı çağrıya, tam destek vererek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i KKTC’nin tanınması için çalışma başlatmaya davet etti.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık ve Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım tarafından yapılan ortak açıklamada ayrıca “Türkiye’nin BM Genel Kurulu'ndan KKTC’nin tanınma davetine Meclis’te temsiliyeti bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) karşı çıkmasını, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, egemenlik ve insan hakları değerleri ile iradesine saygısızlık olarak” nitelendirerek, protesto etti.

Açıklamasında, AB’yi “Türkiye’nin yaptığı KKTC’yi tanıma çağrısına icabet etmeye” davet eden Dernek, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e de bu talebini bildireceğini kaydetti.

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25/09/2022 08:33