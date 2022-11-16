“KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak seçilmesi gurur verici”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Canbolat, Hava Harp Enstitüsü Komutanı Tuğgeneral Ender Kartal, Kara Harp Enstitüsü Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü, Deniz Harp Enstitüsü Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, KKTC’nin 39. kuruluş yıl dönümünde kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinin yıllardır devam ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, KKTC için büyük bir mücadele verdiğini ve hâlâ vermeye devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz ve buradaki yapının daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek yıllar içinde çok büyük aşama kaydedildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin çeşitli alanlarda başarı gösterdiğini vurgulayarak üzerinde çalışılan projelerin olduğunu dile getirdi. Kıbrıs Türk halkının, geçtiği çeşitli aşamalardan sonra Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak seçilmesinin gurur verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bunun tarihi bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

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16/11/2022 18:48