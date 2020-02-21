KKTC'nin yerli otomobili 'GÜNSEL' tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, yerli otomobil 'GÜNSEL'in tanıtımında, "KKTC adına sevindirici bir olaya tanıklık ediyoruz ve bu güzelliği ortaya koyanları tebrik etmek istiyorum" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Ar-Ge ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği Bölümü tarafından uzun yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan, 2016'de prototip üretimi tamamlanan KKTC'nin yerli ve elektrikli otomobili 'GÜNSEL'in ilk modeli 'B9' ile ikinci modeli SUV tipi 'J9'un tanıtımı yapıldı.



Girne'de bir otelde düzenlenen programa, Başbakan Tatar'ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'nin 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel ve ailesi, yerli ve yabancı iş insanı ile çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Tatar, burada yaptığı konuşmada "KKTC adına sevindirici bir olaya tanıklık ediyoruz ve bu güzelliği ortaya koyanları tebrik etmek istiyorum" dedi.



YDÜ ailesinin başarılı, çalışkan ve yetenekli olduğunu belirten Tatar, hep birlikte KKTC'nin başarılarına imza attıklarını söyledi.



Başbakan Tatar, "Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da KKTC ile çok olumsuzluklar konuşulmaktadır. Bu başarı öyküsü, bütün konuşanları mahcup etmektedir. Çünkü biz başarılıyız, devletimize sahip çıkan ve devletimizi yücelten, başarılı bir milletin evlatlarıyız." diye konuştu.



Tanıtım programı, "GÜNSEL"in tanıtım videosu ve İrfan Günsel'in aracın teknik özelliklerini anlattığı sunumla başladı.

21/02/2020 09:40