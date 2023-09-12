“KKTC’ninTürk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi paneli” yapılıyor

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım himayelerinde düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi" konulu panel Lefkoşa'da yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla bugün Concorde Tower’da başlayan panele, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Panel açılışında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, konuşma yaptı. Konuşmaların ardından verilen 15 dakikalık ara sonrasında ise panel başladı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Fırat Purtaş’ın yaptığı panelde, Prof. Dr. İsmail Şahin, Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Doç. Dr. Emete Gözügüzeli ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Gökhan Güler panelist olarak yer aldı.

Panelin açılışında ilk konuşmayı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek yaptı.

Şimşek konuşmasında, Kazakistan ve Türkiye ortak üniversitesi olan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin çalışmalarından bahsederek, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım himayelerindeki panelin Üniversite bünyesindeki Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün katkılarıyla yapıldığını anlattı.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak katılmasını kutlayan Şimşek, Kıbrıs davasına bayraktarlık yapanları andı, hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Şimşek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da panele katıldığı için teşekkür etti.