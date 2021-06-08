KKTC’ye 50 bin doz Sinovac aşısı geldi!

Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’ye hibe edilen 50 bin adet Sinovac aşısı az önce Ambulans uçakla KKTC’ye ulaştı.

Başbakan Ersan Saner'in bugün duyurduğu 50 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye getirildi.

Saner, KKTC'nin en az yüzde 70'inin sonbahar aylarına kadar aşılanması için Türkiye'nin sağladığı katkıların devam ettiğini belirttiği açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu akşam saatlerinde ülkemize 50 bin doz Sinovac aşısı geliyor. Anavatan Türkiye’mize ve Sayın Erdoğan'a halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Bu 50 bin doza ilaveten aşılama işlemi devam ettikçe önümüzdeki dönemlerde yeni partilerin ülkemize gönderilmesi söz konusu olacak” ifadelerini kullanmıştı..

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08/06/2021 22:36