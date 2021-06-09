KKTC’ye bugüne dek 225 bin doz aşı geldi

Türkiye Cumhuriyeti 190 bin, Avrupa Birliği ise 35 bin 50 Covid-19 aşısı gönderdi

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09/06/2021

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KKTC’ye bugüne dek 225 bin doz aşı geldi

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında bugüne kadar KKTC’ye toplamda 225 bin doz Covid-19 aşısı geldi.

Türkiye’nin dün akşam KKTC'ye gönderdiği 50 bin doz Sinovac aşısı ile birlikte Türkiye'den gelen aşı miktarı 190 bin doza ulaştı.

Avrupa Birliği’nden de bugüne kadar 24 bin 700 doz AstraZeneca, 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech olmak üzere toplam 35 bin 50 doz aşı geldi.

09/06/2021 09:58
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TAGS: korona, virüs, KKTC, Kıbrıs, aşı, AB, Türkiye
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