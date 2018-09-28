KKTC’ye ek kontenjanlar da yaramadı

KKTC üniversitelerine ek yerleştirme ile toplam bin 448 yerleştirme yapıldı. 2018 YKS ek yerleştirmelerine ilişkin sayısal veriler açıklandı.

31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan verilere göre; devlet üniversiteleri (lisans) kontenjan sayısı 384 bin 448, yerleşen öğrenci sayısı 326 bin 341. Devlet üniversiteleri lisans boş kontenjan 58 bin 107 olarak açıklandı. Ülkemizdeki üniversitelerin lisans kontenjan 13 bin 38 kişi içerisinde 5 bin 833 kişi üniversiteye girerken, Lisans boş kontenjan sayısı 7 bin 205 olarak açıklandı. K.K.T.C üniversiteleri önlisans kontenjan sayısı 4 bin 763 olarak açıklanırken, önlisans olarak üniversiteye giren kişi sayısı 2 bin 345. K.K.T.C üniversiteleri lisans ve önlisans boş kontenjan sayısı 9 bin 623.

YDÜ zirvede

Ek yerleştirmelerin okullara dağılımına bakıldığında ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin zirvede olduğu görülüyor. YDÜ toplam 317 ek yerleştirme ile zirvede yer alırken YDÜ’yü LAÜ 298 öğrenci ile izliyor.

Geriye kalan sıralama ise şöyle:

Uluslararası Kıbrıs Ünivertesi 250,

GAÜ 151,

DAÜ 143,

GÜ 100,

KİÜ 83,

KSBÜ 52,

UFÜ 21,

KSTBÜ 16,

KAÜ 10,

Ada Kent Üniversitesi 7.