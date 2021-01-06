KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak

30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemleri sonlandırılacak

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06/01/2021

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KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak

30 Haziran'dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek Türk vatandaşlarının eski nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemleri yapılmayacak.

Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemlerinin sonlandırılacağı bildirildi. 

Açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşlarımızın yeni tip kimlik kartı ile çıkması zorunludur" ifadelerine yer verildi.

06/01/2021 13:58
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TAGS: KKTC, eski kimlik, Türk
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