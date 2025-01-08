KKTC’ye gelen Fidan mevkidaşı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nda yer alan görüşme saat 12.00’de başladı. Ertuğruloğlu, Fidan’ı Bakanlık önünde karşıladı.

Görüşmede ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

İki günlük resmi ziyaret için adaya gelen Bakan Fidan, gün içinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek ve görüşme ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Hakan Fidan ardından, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından da kabul edilecek.