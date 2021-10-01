KKTC'ye gelen TIR'ın dorsesinde 8 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye’de Mersin'in Silifke ilçesinde limanda, KKTC’ye giden TIR'ın dorsesinde Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seka Limanı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), gidecek olan TIR'da arama yaptı. Aramada, dorsede, malzemelerin arasına gizlenmiş Suriye uyruklu 8 Kaçak Göçmen yakalandı. TIR şoförü A.E. gözaltına alınırken, kaçaklar sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

TIR şoförü A.E. ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Bu habere tepkiniz:



01/10/2021 19:53