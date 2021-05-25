KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı

Serhatköy’de meydana gelen askeri yasak bölge meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüsameddin Alhajdyad bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ahmet Sonat, olguları aktardı. Polis, zanlı Hüsameddin Alhajdyad’ın 22 Mayıs 2021 tarihinde saat 20.45’te Serhatköy’de birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandığını söyledi. Polis, Suriye uyruklu zanlının KKTC’de yasal statüsü olmadığını belirterek, ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmasını talep etti.

Söz alan zanlı, kalp rahatsızlığı olduğunu belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına ve kalp doktoru tarafından muayene edilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)

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25/05/2021 14:15