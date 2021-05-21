KKTC’ye girişler nasıl olacak?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi KKTC’ye gelecek olan kişilerin hangi şartlarda karantinasız gelebileceklerini kapsayan bir açıklama yaptı.

Bugün alınan yeni kararlar kapsamında 7 Haziran tarihinden itibaren gelecek olan kişinin ülkesinde son 7 günde 100 bin vakada oranın yüzde 7 olması durumunda aşılı olması koşulu ile karantinasız giriş yapabilecek.

İşte kriterleri içeren tablolar:

Üst Kurul’un açıklaması şöyle:

Ülke renkleri haftalık olarak komitemiz tarafından güncellenecektir. Tabloda belirtilen ülke risk seviyeleri (renkler), adamıza gelişlerde transit olarak gelecek yolcular için uygulanacaktır.

İlgili ülkenin test pozitif oranı %4’ün üzerinde olması halinde bir üst risk seviyesinde değerlendirilecektir.

Kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye gelmeden önce “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması” nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.

Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.

Öte yandan Hindistan, Brezilya,Hollanda, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone, Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeni ile 24.05.2021 tarihinden itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkemize gelmek isteyen kişilerin (KKTC vatandaşları hariç) alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Son 14 gün içerisinde yukarıda belirtilen ülkelerden ülkemize gelecek KKTC vatandaşlarının 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür.

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21/05/2021 21:15