KKTC’ye girişte kimlik kontrolü başladı

Rum Bakanlar Kurulu’nun kararıyla koronavirüsün yayılmasına karşı tedbir amaçlı olarak Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Aplıç kapılarındaki geçişlerin bir hafta süreliğine kapatılmasının ardından Rum tarafında yeni bir uygulama daha başladı. Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçişte artık kimlik kontrolü yapılıyor.

Dört sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararının öncesinde Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye geçerken kimlik kontrolü yapılmıyordı.

29/02/2020 10:57