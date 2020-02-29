KKTC’ye girişte kimlik kontrolü başladı

Dört sınır kapısının geçici olarak kapatılmasının ardından Rum tarafı yeni bir uygulamaya başladı. Güney Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'a geçişte kimlik kontrolü yapılıyor

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29/02/2020
HK

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KKTC’ye girişte kimlik kontrolü başladı

Rum Bakanlar Kurulu’nun  kararıyla koronavirüsün yayılmasına karşı tedbir amaçlı olarak Lokmacı, Derinya, Bostancı  ve Aplıç kapılarındaki geçişlerin bir hafta süreliğine kapatılmasının ardından Rum tarafında yeni bir uygulama daha başladı. Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçişte artık kimlik kontrolü yapılıyor. 

Dört sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararının öncesinde Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye geçerken kimlik kontrolü  yapılmıyordı.

29/02/2020 10:57
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TAGS: sınır kapısı, haber kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri, , Koronavirüs
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