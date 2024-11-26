KKTC’ye ithal edilmediği ortaya çıktı: Türkiye’nin hileli ürünler listesinden de kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de hilali ürünler listesine giren ve lot numarası “LKWT 2991” olan Chivas Regal viski çeşidinin KKTC piyasasında yer almadığı duyuruldu.

Daire’den yapılan açıklamada, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilginin kaldırıldığı da bildirildi.

Açıklamada, konuyla ilgili olarak Türkiye Tarım Bakanlığı’ndan bilgi talep edildiği de kaydedildi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait resmi internet sitesinde sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde Pernord Ricard İstanbul Dış Ticaret tarafından ithal edilen, Chivas Regal viski çeşidinde (Lot numarası: LKWT 2991) “gıdalarda kullanımına izin verilmeyen alkol ve hacmen alkol düşüklüğü” tespiti kamuoyuna bildirilmiştir.

Akabinde tarafımızdan yapılan piyasa kontrollerinde aynı lot numaralı viskinin KKTC piyasasında yer aldığı tespit edilmiş olup, ithalatçı firmalara bilgi verilerek, ürünlerle ilgili geri çekme çalışmaları başlatılmıştır. Eş zamanlı şekilde kamuoyu ile bu bilgi paylaşılmıştır.

“https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd” isimli web sayfasından kamuoyu ile paylaşılan bilgi kaldırılmış olması nedeniyle, konu ile ilgili olarak T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nden bilgi talep edilmiş olup, gelişmeler kamuoyu ile ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.”

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ürünlerin piyasadan çekilmesi yönünde çağrı yapmıştı. Çağrının üzerine Gıda Şirketi Ltd. tarafından bir açıklama yapılmış ve bahsi geçen lot numaralı viskilerin KKTC’ye ithal edilmediği, Türkiye Tarım Bakanlığı’nın sitesinden de bu bilginin kaldırıldığı açıklanmıştı.