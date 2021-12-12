KKTC'ye izinsiz giren fransız 3 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – KKTC’ye henüz nerden girdiği tespit edilmeyen zanlı Alejandro Laszlo Quınones Pedroza mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı. Polis, zanlı Alejandro Laszlo Quınones Pedroza’nın "Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, Yetkili Makamdan İzinsiz KKTC'ye Giriş Yapmak" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2021 yılı Aralık ayı içerisinde Lefkoşa'da henüz tespit edilemeyen bir yerden GKRY'nde sakin Alejandro Laszlo Quınones Pedroza’nın (E-23) Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek yetkili makamdan izinsiz KKTC'ye giriş yaptıktan sonra 11.12.2021 tarihinde saat 17:10 raddelerinde KKTC'den çıkış yapmak üzere Lokmacı Kara Giriş Kapısı'ndaki görevlilere pasaportunu ibraz etmesi üzerine tespit edildiğini belirtti. Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını söyleyip, zanlının mesele ile ilgili tercüman eşliğinde kendi dilinde soruşturulması gerektiğini, ayrıca zanlının henüz ne zaman ve hangi bölgeden KKTC'ye giriş yaptığı tespit edilememiş olduğundan 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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12/12/2021 11:50