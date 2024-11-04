KKTC'ye Kaçak Yolla 160 kg Donmuş Tavuk Eti Getirildi

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, 04.11.2024 tarihinde, saat 12.20 sıralarında, GKRY'de sakin H.H.F. (E-39), yönetimindeki araç ile GKRY Bölgesinden KKTC’ye geçiş yaptığı sırada Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından aracında yapılan kontrol ve aramada KKTC’ye ithali yasak toplam 160 kg donmuş tavuk eti tespit edildi. Bahse konu şahsa Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından idari para cezası kesildi. Soruşturma devam etmektedir.

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