KKTC'ye kanunsuz giriş yapan 5 mülteci yakalandı!

KKTC'ye kanunsuz giriş yapan 5 mülteci yakalandı, bir kişi kaçtı

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15/10/2021

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KKTC'ye kanunsuz giriş yapan 5 mülteci yakalandı!

Türkiye’den bir sandalcıya kişi başı 4 bin dolar para ödeyerek Avrupa hayali ile yola çıkan 6 Suriyeli’den beşinin bu hayali KKTC’de son buldu. 6 kişi olarak yola çıkan Suriye uyruklu mülteciler KKTC’nin Tatlısu sahiline bırakıldıktan sonra bir araç ile Ahna yakınlarına bırakıldılar, Güney Kıbrıs’a geçecekleri sırada şüpheli hareketlerinden dolayı polis tarafından fark edilip 5’i tutuklanırken içlerinden 15 yaşındaki genç kayıplara karıştı.

 Tutuklanan 5 Suriyeli mülteci Gazimağusa Devlet Hastahanesi’ne getirilerek orada PCR testlerinin yapılmasının ardından Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da bulunan pandemi yurduna yerleştirildiler, 15 gün orada kaldıktan sonra Suriyeli mülteciler daha sonra geldikleri yer olan Türkiye’ye geri gönderilecekler.

15 yaşındaki kayıp Suriyeli mülteci çocuk ise polis tarafından her yerde aranıyor.(MHA)

15/10/2021 11:38
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TAGS: mülteci, haber, kıbrıs
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