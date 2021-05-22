KKTC'ye kanunsuz giriş yapan 9 mülteci yakalandı!

KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 9 Suriye uyruklu mülteci tespit edilerek yakalandı.

Gazimağusa'da mülteciler dün akşam 01:00 sıralarında Güney Kıbrıs’a geçmek için önce KKTC’ye bir sandal ile getirilip henüz tespit edilmeyen kişi ya da kişiler tarafından Güney Kıbrıs’a yakın bir sınıra bırakıldılar. Güney Kıbrıs’a geçecekleri sırada ise Derinya sınırına yakın bir yerde tespit edilen Suriye uyruklu 5 erkek 1 kadın ve 3 de çocuk olmak üzere toplam 9 kişi tespit edilerek polis tarafından tutuklandı. Mültecilerden birinin 14 aylık bebek olması herkesi duygulandırdı.

Tutuklanan mülteciler önce Gazimağusa Devlet Hastahanesi’ne götürülüp PCR testleri yapıldıktan sonra ambulans ile kalacakları yurda yerleştirildiler. Pandemi sebebiyle 14 gün karantinada kalacak olan mülteciler daha sonra Türkiye’de bulunan kamplara geri gönderilecekler.(MHA)

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22/05/2021 10:12