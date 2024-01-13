KKTC'ye Öğrenci Statüsünde Giren 5 Zanlı Kaçak Olarak Tutuklandı

Ülkede öğrenci statüsünde giriş yapan ancak daha sonra hiçbir eğitim prosedürünü tamamlamayarak kaçak olarak ikamet etmeye başlayan beş Nijerya uyruklu zanlılar Emmanuel Udochukwu Amuzie, Joseph Otaigbe Ogbe, Edidiong Peter Essoh, Kelly İfeanyi Mafıana, Ezechinyere Tochukwu Echeruo tespit edilerek tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Kabadayılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kabadayılar huzurda bulunan zanlılar Emmanuel Udochukwu Amuzie, Joseph Otaigbe Ogbe, Edidiong Peter Essoh, Kelly İfeanyi Mafıana, Ezechinyere Tochukwu Echeruo’nun KKTC'de İkamet İzinsiz bulunmak suçundan methaldar olduklarını mahkemeye aktardı. Polis, 12 Ocak 2024 tarihinde 18:45-19:25 saatleri arasında Lefkoşa Göçmenköy adresinde Lekoşa Polis Müdürlüğü C.Ö.Ş Şubesi tarafından mahkeme emri ile yapılan aramada; yapılan kontroller neticesinde zanlı Emmanuel Udochukwu Amuzıe’nin 30.09.2017 tarihinden itibaren toplam 2295 gündür, zanlı Joseph Otaigbe Ogbe'nin 30.09.2021 tarihinden itibaren 834 gündür, zanlı Edidiong Peter Essoh'un 30.09.2019 tarihinden itibaren 1565 gündür, zanlı Kelly İfeanyi Mafıana'nin 30.09.2023 tarihinden itibaren 104 gündür, zanlı Ezechınyere Tochukwu Ezheruo'nun 03.04.2023 tarihinden itibaren toplam 284 gündür KKTC'de İkamet İzinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Hasan Kabadayılar zanlıların suçüstü tutuklandığını ve muhaceretleri ile ilgili yapılacak soruşturma maksatlı 3 gün süre ile Poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)