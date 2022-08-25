“KKTC’ye Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma” TC Resmi Gazetesi’nde yayımlandı

Ankara'da 20 Nisan'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe konulması hakkında karar, Türkiye Resmi Gazetesi'nde yer aldı.

Anlaşma, Türkiye’nin KKTC'ye dostluk ve iyi niyet jesti olarak belirtilen miktarlarda aşı, anti serum ve ilaç hibesini kapsıyor.

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25/08/2022 11:02