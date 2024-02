KKTC’yi Kosova’da temsil edecek müzik grubundan Ataoğlu’na ziyaret

Kosova’da ilk kez düzenlenecek Geleneksel Halk Şarkıları Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek müzik grubu Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Ataoğlu, Kültür Dairesi koordinasyonuyla Kosova’da ülkeyi temsil edecek Kültür Dairesi Personeli Halil Şahkın ve müzisyenler Ahmet Ced, Sadrettin Eran Ekiz, Berk Akımcı, Nazım Ced ile Ahmet Tevfik Örs’ten oluşan müzik grubuna başarı diledi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, ziyaretteki konuşmasında grubun repertuarının geleneksel Kıbrıs Türk şarkılarından oluştuğunu belirtti. Ataoğlu’nu ziyaret eden heyette International Council of Organisations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOF) Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Özlem Kadirağa da yer aldı.

Kosova’da pazartesi başlayacak festivale KKTC’nin yanı sıra Arnavutluk, Estonya, Slovakya, Fas, Kuzey Makedonya ve Kosova’dan müzik grupları katılacak.

Festival, Uluslararası Folklor Festivali NINULLA kapsamında düzenleniyor.

29/02/2024 17:19