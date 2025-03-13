KKTC’yi Sarsan Gece Kulübü Ölüm Olayıyla İlgili Yeni Gelişme

Haber Kıbrıs

Günlerdir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) sarsan olayla ilgili birçok basın açıklaması yapılmasına rağmen, Anastasia Melega’nın neden yaşamına son verdiğine dair yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail’de yayımlanan haber, hem KKTC’de hem de dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Daily Mail’in haberine göre, 25 yaşındaki Anastasia Melega'ya iş teklifiyle Kıbrıs’a gelmesi sağlandı, ancak burada fuhuşa zorlandığı iddia edildi. 4 Mart 2025 tarihinde Prenses adlı gece kulübü kulübünde yaşamına son veren Melega’nın, Moldova’dan sahte iş teklifiyle KKTC’ye getirildiği ve ardından pasaportuna el konularak bir gece kulübünde çalışmaya zorlandığı ileri sürüldü.

İnsan hakları örgütleri ve kadın hakları savunucuları, Melega’nın evli ve dört yaşında bir çocuk annesi olduğunu belirterek, olayın derinlemesine soruşturulmasını talep etti. Daily Mail’de yer alan bilgilere göre, genç kadına “yüksek maaşlı bir yöneticilik işi” vaat edildi ancak gerçekte cinsel istismara maruz kaldı.

Melega’nın bu duruma dayanamayıp kendini yaşamına son verdiği iddia edilirken, sekiz insan hakları ve kadın örgütü konunun aydınlatılması için resmi bir soruşturma çağrısında bulundu. Örgütler, Melega’nın öldüğü Prenses adlı gece kulübü ve yöneticileri hakkında inceleme yapılmasını talep ederek, eğer olayda rolleri olduğu tespit edilirse sorumluların adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Yayınladıkları ortak bildiride, “Mevcut sistem, bu tür işletmelere bağlı kadınların maruz kaldığı iş ve cinsel sömürü sorunlarını göz ardı ediyor” ifadelerine yer veren örgütler, kadınların psikolojik ve fiziksel şiddet, baskı ya da tehdit altında çalıştırıldığını belirtti.