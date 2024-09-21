KKTF 12 Yaş Tenis Ligi, Mert Niyazi Topukçuğlu Anısına Oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen 12 Yaş Tenis Ligi, Şampiyon Melekler Takımımızdan Mert Niyazi Topukçuğlu’nun anısına 23-26 Eylül 2024 tarihinde KKTF kortlarında oynanacak.

KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, ligin Mert Niyazi Topukçuğlu anısına oynanacak olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızı, Şampiyon Meleklerimizi unutmamak ve unutturmamak görevimizdir. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin ailelerimizin ve Kıbrıs Türk halkının haklı hukuk mücadelesine hız kesmeden destek olmamız, bu mücadeleyi sürdürmemiz büyük önem taşımaktadır," dedi.