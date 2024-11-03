KKTF 16 Yaş Mustafa Sabancı Anı Ligi 2024 Şampiyonu Gönyeli Tenis Kulübü

KKTF 16 Yaş Mustafa Sabancı Anı Ligi 2024 heyecanlı grup karşılaşmaları sonunda oynanan zevkli çekişmeli Final ve üçüncülük karşılaşmaları ardından gerçekleşen ödül töreni ile KKTF kortlarında tamamlandı.

KKTF 16 Yaş Mustafa Sabancı Anı Ligi 2024 grubu ilk sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile ikinci sırada tamamlayan Gönyeli Tenis Kulübü arasında oynanan final karşılaşmaları sonucu 4-2 lik skorla kazanan GTK şampiyon olmayı başarırken GBTK ligi ikinci sırada tamamladı.

Ligin 3.lük mücadelesinde ise grubu üçüncü sırada tamamlayan Girne Belediyesi Tenis Kulübü ile dördüncü sırada tamamlayan Pakan Spor Kulübü Derneği arasında oynanan karşılaşmayı 5-2 lik skorla kazanan PSKD 3. olarak GBTK ise 4. olarak ligi tamamladı.

KKTF 16 YAŞ MUSTAFA SABANCI ANI LİGİ 2024 Final ve 3.lük maç sonuçları;

FİNAL MAÇI

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2 - 4 GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2 - 5 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ