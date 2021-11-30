KKTF 2021 KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın gerçekleşecek

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30/11/2021

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KKTF 2021 KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası yarın gerçekleşecek

              Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2021 Lig sezonunu 1. ve 2. Sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi Tenis Kulübü arasında, 01 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 15:00 de KKTF kortlarında gerçekleşecek.

              KKTC Cumhurbaşkanlığı kupasının formatı 7 maç şeklinde 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler karşılaşmaları oynanacak ve karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek. 

30/11/2021 10:21
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TAGS: KKTF 2021, Cumhurbaşkanlığı Kupası
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