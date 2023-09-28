KKTF 2023 Güven Sigorta 12 Yaş Kulüpler Arası Tenis Ligi Finali Maçı Belirlendi

KKTF 2023 GÜVEN SİGORTA 12 YAŞ KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile KKTF kortlarında devam ediyor.

KKTF 2023 Güven Sigorta 12 Yaş Kulüpler Arası Tenis Liginde B grubunda oynanan grup karşılaşması sonunda alınan sonuç;

B GRUBU

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 6-1 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

KKTF 2023 Güven Sigorta 12 Yaş Kulüpler Arası Tenis Liginde gruplarda oluşan puanlar sonucunda üçüncülük ve final karşılaşmaları belirlendi. KKTF tesislerinde 28 Eylül 2023 Perşembe saat 15:30 da başlayacak karşılaşmaların ardından gerçekleşecek ödül töreni ile KKTF 2023 Güven Sigorta 12 Yaş Kulüpler Arası Tenis ligi tamamlanacak.

28 Eylül 2023 Perşembe

FİNAL

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

3.LÜK

GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ – PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ