KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi Başladı…
25/09/2024
KKTF tarafından düzenlenen 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi 24-27 Eylül 2024 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi tek grup da 4 takımın mücadele edeceği Lefkoşa Şehir Kulübü, Pakan Spor Kulübü Derneği, Gönyeli Tenis Kulübü ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü takımlarından oluşuyor.
Grupta oynanacak karşılaşmalar sonucunda oluşan puan durumuna göre, grupta ilk sırada ve ikinci sırada yer alan takımların oynayacakları final karşılaşması sonucu şampiyon belirlenecek.
KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Ligi karşılaşmaları 2 tek erkekler, 2 tek kızlar, 1 çift erkekler, 1 çift kızlar, 1 karışık çiftler maçları olarak oynanacaktır.
TAKIMLAR
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
KKTF 2024 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Anı Liginde grupta oynanan ilk karşılaşmalarında alınan sonuçlar;
Lefkoşa Şehir Kulübü 6 - 1 Pakan Spor Kulübü Derneği
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 3 – 4 Gönyeli Tenis Kulübü
25/09/2024 13:46