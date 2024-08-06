KKTF 2024 Plaj Tenisi sezonu başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) tarafından düzenlenecek sezonun birinci plaj tenisi turnuvası GMBTK Plaj Tenisi Turnuvası, 17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Kocareis Holiday Resort plajında gerçekleşecek.

Sezonun ikinci plaj tenisi turnuvası KKTF ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) tarafından 24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Karaoğlanoğlu Antis plajında gerçekleşecek.

Plaj Tenisi sezonunda çok sayıda takımın mücadele edeceği turnuvalarda, 13+ Çift Kadınlar, 13+ Çift Erkekler, 13+ Karışık Çiftler ve 13+ Yeni Başlayanlar kategorileri yer alacak.

Para ödüllü turnuvalarda zevkli ve çekişmeli mücadeleler tenis ve spor sporseverleri plajlar da bekleyecek.