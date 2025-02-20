KKTF 2025 seçimli olağan genel kurulunda tek aday Gazioğlu…

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurulu 22 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 16.00 da KKTF idari binasında kulüplerin katılımı ile gerçekleşecek.

KKTF Başkan adaylarının son başvuru tarihinin sona ermesi ile birlikte Hasan Gazioğlu’nun yeniden başkanlığa tek aday olarak 2025 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulda kulüplerin oy kullanımı ile gerçekleşecek. Genel Kurul ardından Hasan Gazioğlu ve yönetim kurulu ile birlikte yeniden görev alacak.