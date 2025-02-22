KKTF 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

KKTF 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kulüplerin katılımı ile Federasyon binasında gerçekleşti.

KKTF 2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı başkanlık divanının oluşumu, 2024 yılı geçmiş faaliyet raporunun onaylanması, mali raporun onaylanması, 2025 yılı faaliyet raporunun değerlendirilmesi, Başkanlık seçimi ve Federasyon Başkanının Yönetim Kurulunu onaya sunması ile kulüpler tarafından oybirliği ile onaylanarak gerçekleşti.

Hasan Gazioğlu’nun yeniden başkanlığa tek aday olarak seçilmesiyle yönetim kurulu ile birlikte 2 yıl görev alacak.

KKTF 2025 Yönetim Kurulu Başkan Hasan Gazioğlu, Asbaşkan Sercan Erozan, Spor İşleri Sorumlusu Börte Kağan Barlasoğlu, Muhasip Veznedar Sinem Sayar Ercantan, Basın Ve Halka İlişkiler Sorumlusu Mehmet Yalçın, Sosyal İşler Sorumlusu Rasime Basat, Kulüplerle İlişkiler Sorumlusu Meltem Nevzat, Genel Sekreter Ömer Mert Bozlak ve Üye Cemal Kuyucu dan oluşan üyeler ile birlikte oluştu.