KKTF Antrenörlük kursu 2024 başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından 21-24 Ekim 2024 tarihleri arasında KKTF tesislerinde 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu gerçekleşecek.

KKTF Antrenörlük kursuna Mustafa Ülker tarafından verilecek eğitimler (Teknik-Taktik dersleri ve Kort’ ta uygulanacak dersler) ile kurs sonunda gerçekleşecek sınav ile başarılı olan adaylara Antrenörlük belgeleri verilecek.

KKTF 2024 Antrenörlük Kursu başvuruları için son kayıt tarihi 20 Ekim 2024 olup, kursa kayıt yapacak antrenör adaylarının isim soy isim, doğum tarihi, telefon numarası ve kimlik kartı görsellerini [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.