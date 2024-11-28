KKTF antrenörlük kursu 2024 tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından 21-24 Ekim 2024 tarihleri arasında KKTF tesislerinde düzenlenen 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu tamamlandı.

KKTF 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük kursu eğitimciler tarafından verilen Teknik-Taktik dersleri ve Kort’ ta uygulanan dersler ile kurs sonunda gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan Antrenörlük adaylarına belgeleri KKTF tarafından verilecek.

KKTF 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu 2024 başarı belgesi almaya hak kazanan adaylar;

Görkem Yılmaz

Halil Altınbaş

Ulu Eser Hastürk

Ogeday Egin

Buse Atasever

Ayşen Şah

Melike Açık Özkul

Dilek Dülger

Elaheh Ashrafian Banab

Cem Hacıveli

Tuncer İsmail

Emine Muhtaroğlu