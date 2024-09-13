KKTF Bem Cup 2024 de Heyecan Artıyor
13/09/2024
BEM CUP 2024 de zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında heyecan artarak devam ediyor. Tek ve çiftler kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
10 YAŞ ERKEKLER – Round Robin
Hasan Aren Çakartaş - Kaan Tüzünkan 4/0
Pars Ozan - Efe Abdu 4/0
Kutsal İyikal - Karan Karakaşlı 2/4
Aren Yumurtacıoğlu - Tan Osman Türe 4/1
Demir Kor - Kerem Behlül 0/4
14 YAŞ TEK KIZLAR - Çeyrek Final
Almira Akşahin - Beren Başaran 6/3 6/2
Enra Çakartaş - Servet Tel W.O. Enra Çakartaş
Nehir Gürses - Vera Gazi 3/6 3/6
Özüm Fahrioğlu - Girne Umut Yerebakan 0/6 0/6
14 YAŞ TEK ERKEKLER - 1. Raund
Arel Şahin - Yaşar Hüseyin Cahitoğlu 6/2 4/6 6/3
Deniz Varoğlu - Kuzey Pilli 6/2 6/1
Çınar Elmalı - Baran Başaran 2/6 5/7
Said Zeki Avcı - Baran Adalıer 1/6 3/6
16 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER – Yarı Final
Yezda Öksüzoğulları / Akay Sağkanat - Almira Akşahin / Oğuz El Erian 6/4 6/2
Enra Çakartaş / Çınar Elmalı - Girne Yerebakan / Asım Aras Astan 6/4 0/6 13/11
13+ YAŞ KADINLAR- Yarı Final
Sahil Ece Yerebakan - Beren Dede 6/1 6/1
Emine Karagözlü - Yezda Öksüzoğulları 1/6 1/613/09/2024 11:15