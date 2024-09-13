KKTF Bem Cup 2024 de Heyecan Artıyor

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13/09/2024

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KKTF Bem Cup 2024 de Heyecan Artıyor

BEM CUP 2024 de zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında heyecan artarak devam ediyor. Tek ve çiftler kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle; 

           

10 YAŞ ERKEKLER – Round Robin

Hasan Aren Çakartaş - Kaan Tüzünkan                 4/0

Pars Ozan - Efe Abdu                                               4/0

Kutsal İyikal - Karan Karakaşlı                                2/4

Aren Yumurtacıoğlu - Tan Osman Türe                 4/1

Demir Kor - Kerem Behlül                                       0/4

 

14 YAŞ TEK KIZLAR - Çeyrek Final

Almira Akşahin - Beren Başaran                            6/3 6/2

Enra Çakartaş - Servet Tel                                       W.O. Enra Çakartaş

Nehir Gürses - Vera Gazi                                         3/6 3/6

Özüm Fahrioğlu - Girne Umut Yerebakan              0/6 0/6

 

14 YAŞ TEK ERKEKLER - 1. Raund

Arel Şahin - Yaşar Hüseyin Cahitoğlu                    6/2 4/6 6/3

Deniz Varoğlu - Kuzey Pilli                                      6/2 6/1

Çınar Elmalı - Baran Başaran                                  2/6 5/7

Said Zeki Avcı - Baran Adalıer                                1/6 3/6

 

16 YAŞ KARIŞIK ÇİFTLER – Yarı Final

Yezda Öksüzoğulları / Akay Sağkanat - Almira Akşahin / Oğuz El Erian          6/4 6/2

Enra Çakartaş / Çınar Elmalı - Girne Yerebakan / Asım Aras Astan                  6/4 0/6 13/11

 

13+ YAŞ KADINLAR- Yarı Final

Sahil Ece Yerebakan - Beren Dede             6/1 6/1

Emine Karagözlü - Yezda Öksüzoğulları               1/6 1/6

13/09/2024 11:15
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