KKTF Bem Cup 2024 de Zevkli Maçlar
11/09/2024
KKTF tarafından düzenlenen (Boğaz Endüstri ve Madencilik LTD.) BEM CUP 2024 zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde gerçekleşen maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR – (Grup 1-2) Final
Erin Tüzünkan – Mevsim Metbulut 4/1 4/5 10/3
Melin Amber - Selin Ünlüer 4/0 2/4 10/12
9 YAŞ ERKEKLER – (Grup 1-2) Final
Aybars Öncü - Hasan Aren Çakartaş 0/4 3/5
Eral Tüzünkan - Kutsal İyikal 0/4 4/2 3/10
12 YAŞ KIZLAR - Final
Beren Başaran - Beren Pilli 6/1 6/1
12 YAŞ KIZLAR – Consolation Çeyrek Final
Melin Akçın - Alisa Sadıkoğlu 6/3 6/1
12 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
Erdal Arabacıoğlu - Yalın Yurtsever 5/7 6/0 6/3
Arel Şahin - Baran Başaran 1/6 0/6
12 YAŞ ERKEKLER - Consolation Çeyrek Final
Alen Göktaş - Yaşar Hüseyin Cahitoğlu 6/1 6/1
16 YAŞ TEK KIZLAR - Yarı Final
Sahil Ece Yerebakan - Almira Akşahin 6/1 1/6 4/6
16 YAŞ KIZLAR – Consolation Çeyrek Final
Emine Karagözlü - Enra Çakartaş 1/6 0/6
16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
Akay Ali Sağkanat - Oğuz El Erian 6/2 6/2
Deniz Hüseyin Önen - Kaya Halkseven 0/6 1/6
16 YAŞ ERKEKLER - Consolation Çeyrek Final
Doruk Tüzel - Recep Yalovalı 1/6 2/611/09/2024 13:20