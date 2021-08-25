KKTF DAÜ Cup Plaj Tenisi Turnuvası 28 Ağustos’ta Başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) iş birliğinde gerçekleştirilecek olan KKTF DAÜ Cup Plaj Tenisi Turnuvası, 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) düzenlenecek. 6 kategoride yapılacak olan turnuvada Lisanslı Çift Kadınlar, Lisanslı Çift Erkekler, Lisanslı Çift Karışık, Lisanssız Çift Kadınlar, Lisanssız Çift Erkekler, Lisanssız Çift Karışık kategorileri yer alacak. Tüm halkımıza açık olan turnuvaya katılım ücretsiz olacak ve sporculara DAÜ tarafından öğle yemeği verilecek. Turnuva, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü, saat 10:00’da başlayacak ve 29 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarının ardından ödül töreninin gerçekleşmesiyle sona erecek. Ödül töreninde, kategorilerde ilk dört sırada yer alan takımlara kupa ve para ödülleri takdim edilecek.

Turnuvaya başvurmak isteyen sporcuların en geç 26 Ağustos 2021 Perşembe günü, saat 17:00’ye kadar, DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü Antrenörü Aydın Kayol’a 0548 860 94 72 numaralı telefondan ulaşarak kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

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25/08/2021 16:07