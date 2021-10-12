KKTF GTK Beach Tennis Tour -5'de Kupalar Sahiplerini Buldu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Gönyeli Tenis Kulübü işbirliğinde düzenlenen Ciddi Mutfak Beach Tenis Tour'un 5'inci ayağı 09 Ekim 2021 cumartesi günü Yükseliş Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirildi.

Sporcular, karışık çiftler ve çiftler kategorilerinde mücadele etti. Oynanan final maçlarının ardından karışık çiftlerde rakipleri Elpida Savva-Zeka Başel ikilisini 6-3 mağlup eden Şafak Güzoğlu-Marios Nicolaides ikilisi şampiyon oldu. Çiftler kategorisinde ise Elpida Savva-Sofia Simou ikilisini 6-4 mağlup eden Andreas Artemiou - Marios Nicolaides ikilisi şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri GTK İdari amiri Serkan Kaya, Yükseliş Spor Kulübü kurucu başkanı Turgut Bürüncük KKTF Yönetim Kurulu Üyesi, Senyörler ve Plaj Tenisi Koordinatörü Çağakan Kansu tarafından taktim edildi.

Bu habere tepkiniz:



12/10/2021 11:58