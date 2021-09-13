KKTF Plaj Tenisi-3 Acapulco’da gerçekleşiyor…

KKTF Ciddi Mutfak işbirliği ile düzenlenen 2021 CİDDİ MUTFAK BEACH TENNIS TOUR-3, 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde Acapulco da gerçekleşiyor.

Yüksek katılımın beklendiği sezonun 3. Plaj Tenisi turnuvası Çift Kadınlar, Çift Erkekler ve Karışık Çiftler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşecek.

KKTF CİDDİ MUTFAK BEACH TENNIS TOUR-3 Acapulco da plaj, deniz ve eğlencenin 2 gün boyunca süreceği plajda çekişmeli, keyifli ve zevkli maçları kaçırmamaları için tüm sporseverleri Acapulco plajına bekliyoruz.

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13/09/2021 17:55