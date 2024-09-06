KKTF Sonbahar Kupası 2024 Başladı

KKTF tarafından düzenlenen Sonbahar Kupası 2024 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler in tekler ve çiftler kategorilerinden oluşan turnuva KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

Sonbahar Kupası 2024 de 9 ve 12 yaş kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli maçlar ardından alınan sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ KIZLAR - Round Robin

Taıra Akhmetova - Defne Sakallı 4/1

Selin Ünlüer - Masal Nalbantoğlu 1/4

Erin Tüzünkan - Tamay Başaran 4/1

Ayşegül Aplak - Mevsim Metbulut 2/4

Mira Göksan - Çağer Emine Günser 0/4

Peril Şadi - Anna Akınına 0/4

Melin Amber - Peril Şadi 4/0

Dide Tözer - Tanem Kolozali 2/4

Sayra Çevikçe - Mira Göksan 3/5

9 YAŞ ERKEKLER - Round Robin

Eral Tüzünkan - Deran Özgöray 2/4

Rüzgar Özdenefe - Hasan Aren Çakartaş 0/4

Bora Ramiz - Sarp Astan 5/3

Karan Karakaşlı - Ozan Dağlı 4/0

Aybars Öncü - Niyazi Akçın 4/1

Kerem Behlül - Sarp Astan 5/4

Ozan Dağlı - Mikhail Zonov 4/2

12 YAŞ KIZLAR - 1. Raund

Era Meta - Alisa Sadıkoğlu 6/0 6/4

Hatice Kırçay - Medina Akhmetova 6/2 6/4

Safıya Akhmetova - Sahra Sevgi Sofu W.O. Safıya Akhmetova

Melisa Sadıkoğlu - Sahil Doğa Karadayı 1/6 0/6

12 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund

Efe Abdu - Erdal Arabacıoğlu 0/6 0/6

Deniz Varoğlu - Çınar Tüzünkan 6/1 6/0

Yalın Yurtsever - Osman Aren Başaran 6/1 6/0

Kuzey Pilli - Aren Yumurtacıoğlu 4/6 6/2 (R.T. Kuzey Pilli)

Jayden Denız Sezginer - Arel Şahin 2/6 3/6