KKTF Sonbahar Kupası 2024 Başladı

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06/09/2024

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KKTF Sonbahar Kupası 2024 Başladı

KKTF tarafından düzenlenen Sonbahar Kupası 2024 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler in tekler ve çiftler kategorilerinden oluşan turnuva KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

Sonbahar Kupası 2024 de 9 ve 12 yaş kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli maçlar ardından alınan sonuçlar şu şekilde; 

 

9 YAŞ KIZLAR - Round Robin

Taıra Akhmetova - Defne Sakallı                             4/1

Selin Ünlüer - Masal Nalbantoğlu                           1/4

Erin Tüzünkan - Tamay Başaran                             4/1

Ayşegül Aplak - Mevsim Metbulut                          2/4

Mira Göksan - Çağer Emine Günser                      0/4

Peril Şadi - Anna Akınına                                         0/4

Melin Amber - Peril Şadi                                          4/0

Dide Tözer - Tanem Kolozali                                   2/4

Sayra Çevikçe - Mira Göksan                                  3/5

 

9 YAŞ ERKEKLER - Round Robin

Eral Tüzünkan - Deran Özgöray                              2/4

Rüzgar Özdenefe - Hasan Aren Çakartaş              0/4

Bora Ramiz - Sarp Astan                                         5/3

Karan Karakaşlı - Ozan Dağlı                                  4/0

Aybars Öncü - Niyazi Akçın                         4/1

Kerem Behlül - Sarp Astan                                      5/4

Ozan Dağlı - Mikhail Zonov                                      4/2

 

12 YAŞ KIZLAR - 1. Raund

Era Meta - Alisa Sadıkoğlu                                      6/0 6/4

Hatice Kırçay - Medina Akhmetova                        6/2 6/4

Safıya Akhmetova - Sahra Sevgi Sofu                   W.O. Safıya Akhmetova

Melisa Sadıkoğlu - Sahil Doğa Karadayı                1/6 0/6

 

12 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund

Efe Abdu - Erdal Arabacıoğlu                                 0/6 0/6

Deniz Varoğlu - Çınar Tüzünkan                            6/1 6/0

Yalın Yurtsever - Osman Aren Başaran                 6/1 6/0

Kuzey Pilli - Aren Yumurtacıoğlu                           4/6 6/2 (R.T. Kuzey Pilli)

Jayden Denız Sezginer - Arel Şahin                       2/6 3/6

06/09/2024 15:34
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