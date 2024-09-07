KKTF Sonbahar Kupası 2024 Devam Ediyor
07/09/2024
KKTF tarafından düzenlenen SONBAHAR KUPASI 2024 zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR – Round Robin
Defne Sakallı - Selin Ünlüer 0/4
Masal Nalbantoğlu - Taıra Akhmetova 1/4
Mevsim Metbulut - Tamay Başaran 4/0
Erin Tüzünkan - Ayşegül Aplak 4/1
Çağer Emine Günser - Sayra Çevikçe 4/0
Melin Amber - Anna Akınına 1/4
Tanem Kolozali - Alina Yusipova 3/5
9 YAŞ ERKEKLER – Round Robin
Hasan Aren Çakartaş - Eral Tüzünkan 4/0
Deran Özgöray - Rüzgar Özdenefe 2/4
Bora Ramiz - Kerem Behlül 4/1
Mikhail Zonov - Karan Karakaşlı 1/4
Kutsal İyikal - Niyazi Akçın 3/5
12 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund
Emre Aleks Kural - Alen Göktaş 7/6 6/3
Pars Ozan - Çağ Refikoğlu 0/6 1/6
Yaşar Hüseyin Cahitoğlu - Baran Başaran 0/6 0/6
16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
Almira Akşahin - Enra Çakartaş 6/2 6/4
Ivana Sılıch - Yezda Öksüzoğulları 1/6 2/6
Nehir Gürses - Emine Karagözlü 6/4 6/0
16 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund
Salahi Hüdaoğlu - Baran Adalıer 6/7 1/6
Kıvanç Öztuğ - Ömer Anıl 6/4 3/6 0/6
Abdallah Oğuz El Erian - Çınar Elmalı 6/2 6/1
07/09/2024 17:47