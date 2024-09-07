KKTF Sonbahar Kupası 2024 Devam Ediyor

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07/09/2024

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KKTF Sonbahar Kupası 2024 Devam Ediyor

                                                                                                                                                                                                

KKTF tarafından düzenlenen SONBAHAR KUPASI 2024 zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle; 

 

9 YAŞ KIZLAR – Round Robin

Defne Sakallı - Selin Ünlüer                                    0/4

Masal Nalbantoğlu - Taıra Akhmetova                  1/4

Mevsim Metbulut - Tamay Başaran                       4/0

Erin Tüzünkan - Ayşegül Aplak                             4/1

Çağer Emine Günser - Sayra Çevikçe                   4/0

Melin Amber - Anna Akınına                                   1/4

Tanem Kolozali - Alina Yusipova                           3/5

 

9 YAŞ ERKEKLER – Round Robin

Hasan Aren Çakartaş - Eral Tüzünkan                  4/0

Deran Özgöray - Rüzgar Özdenefe                        2/4

Bora Ramiz - Kerem Behlül                                    4/1

Mikhail Zonov - Karan Karakaşlı                            1/4

Kutsal İyikal - Niyazi Akçın                                    3/5

 

12 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund

Emre Aleks Kural - Alen Göktaş                            7/6 6/3

Pars Ozan - Çağ Refikoğlu                                     0/6 1/6

Yaşar Hüseyin Cahitoğlu - Baran Başaran           0/6 0/6

 

16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

Almira Akşahin - Enra Çakartaş                             6/2 6/4

Ivana Sılıch - Yezda Öksüzoğulları                        1/6 2/6

Nehir Gürses - Emine Karagözlü                           6/4 6/0

 

16 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund

Salahi Hüdaoğlu - Baran Adalıer                           6/7 1/6

Kıvanç Öztuğ - Ömer Anıl                                       6/4 3/6 0/6

Abdallah Oğuz El Erian - Çınar Elmalı                  6/2 6/1

 

07/09/2024 17:47
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