KKTF Sonbahar Kupası 2024 Devam Ediyor

KKTF tarafından düzenlenen SONBAHAR KUPASI 2024 zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR – Round Robin

Defne Sakallı - Selin Ünlüer 0/4

Masal Nalbantoğlu - Taıra Akhmetova 1/4

Mevsim Metbulut - Tamay Başaran 4/0

Erin Tüzünkan - Ayşegül Aplak 4/1

Çağer Emine Günser - Sayra Çevikçe 4/0

Melin Amber - Anna Akınına 1/4

Tanem Kolozali - Alina Yusipova 3/5

9 YAŞ ERKEKLER – Round Robin

Hasan Aren Çakartaş - Eral Tüzünkan 4/0

Deran Özgöray - Rüzgar Özdenefe 2/4

Bora Ramiz - Kerem Behlül 4/1

Mikhail Zonov - Karan Karakaşlı 1/4

Kutsal İyikal - Niyazi Akçın 3/5

12 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund

Emre Aleks Kural - Alen Göktaş 7/6 6/3

Pars Ozan - Çağ Refikoğlu 0/6 1/6

Yaşar Hüseyin Cahitoğlu - Baran Başaran 0/6 0/6

16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

Almira Akşahin - Enra Çakartaş 6/2 6/4

Ivana Sılıch - Yezda Öksüzoğulları 1/6 2/6

Nehir Gürses - Emine Karagözlü 6/4 6/0

16 YAŞ ERKEKLER - 1. Raund

Salahi Hüdaoğlu - Baran Adalıer 6/7 1/6

Kıvanç Öztuğ - Ömer Anıl 6/4 3/6 0/6

Abdallah Oğuz El Erian - Çınar Elmalı 6/2 6/1