KKTFAD ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirdi
24/01/2025
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim tarafından belirlenen Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 1. lig Süleyman Göktaş sezonu 11., 12., 13., 14., 15. haftalarda Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig kırmızı ve beyaz grup ilk devre liderleri, Asbuzu U16 liginde tamamlanan grup aşamasında en çok puan toplayan ve başarılı olan teknik direktör ve antrenörler ödüllendirildi. Ayıca Fair Play özel ödül de verildi. Ayın başarılı antrenörlere ödüller Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) merkez lokalinde verililen döüller öncesinde Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ödül töreni öncesine kısa bir konuşma yaptı.
26 Teknik Adam ve Antrenörler Ödül Aldı
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 6 ligde 26 teknik adam ve antrenörler ödüllerini aldı. Dernek yönetimi tarafından belirlenen 11-15 haftalık sürede Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Miracle Değirmenlik, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Mormenekşe, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Doğan Türk Birliği, Cihangir, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup Aslanköy, Beyaz Grup Ozanköy, Asbuzu U16 1. Grup Binatlı, 2. Grup Gönyeli, Çetinkaya, 3. Grup Doğan Türk Birliği, 4. Grup Tremeşeli H. Dumlupınar takımlarında görev yapan ve Fair Play özel ödülle birlikte toplam 26 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül aldı. KKTFAD tarafından düzenlenen ayın başarılı antrenörleri 2024-2025 sezonun ilk devrenin son ödülleri de verilmiş oldu.
Sports Market, EM Sports, Uhlsport, China Bazaar Sponsorluğunda Ödüller Verildi
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödüller Sports Market, EM Sports, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda ödül töreninde verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, Başkan vekili Hüseyin Dayı, Başkan vekili Ahmet Ogan, Eğitim Sorumlusu Ahmet Dedekorkut, Medya İletişim Sorumlusu Teysir Tarazi, Gazimağusa bölge sorumlusu Sabri Deniz tarafından verildi.
Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alan teknik adamlar şöyle.
Son 5 Hafta (11-15)
Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu
Miracle Değirmenlik
Ali Oraoğlu
Serkan Ekşici
İbrahim Reis
Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu
Mormenekşe
Ahmet Ogan
Ertan Bulut
Doğukan Raif Tuğcu
Mustafa Özkaraman
Aksa A2 Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Gençler
Doğan Türk Birliği
Sezer Yücel
Ahmet Coşkun
Cihangir
Ali Bayır
Ahmet Topuz
Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu Gençler
Küçük Kaymaklı
Hüseyin Adal
Salim Tayançlı
Türk Ocağı
Mehmet Demir
Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Aslanköy
Ahmet Ercen
Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup
Ozanköy
Oğuz Aygın
Erden Özerden
Asbuzu U16 Ligi
1. Grup
Binatlı
Fatih Selden
2. Grup
Gönyeli
Hasan Özkan
Bora Hacı
Berk Akyön
Çetinkaya
Bülent Şahin
3. Grup
Doğan Türk Birliği
Osman Emiroğluları
4. Grup
Tremeşeli H. Dumlupınar
Murat Çoban
Mehmet Çağakan
Özel Ödül
Fair Play
Teysir Tarazi / China Bazaar Gençlik Gücü / U16