KKTFAD ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim tarafından belirlenen Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 1. lig Süleyman Göktaş sezonu 11., 12., 13., 14., 15. haftalarda Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig kırmızı ve beyaz grup ilk devre liderleri, Asbuzu U16 liginde tamamlanan grup aşamasında en çok puan toplayan ve başarılı olan teknik direktör ve antrenörler ödüllendirildi. Ayıca Fair Play özel ödül de verildi. Ayın başarılı antrenörlere ödüller Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) merkez lokalinde verililen döüller öncesinde Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ödül töreni öncesine kısa bir konuşma yaptı.

26 Teknik Adam ve Antrenörler Ödül Aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 6 ligde 26 teknik adam ve antrenörler ödüllerini aldı. Dernek yönetimi tarafından belirlenen 11-15 haftalık sürede Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Miracle Değirmenlik, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Mormenekşe, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Doğan Türk Birliği, Cihangir, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup Aslanköy, Beyaz Grup Ozanköy, Asbuzu U16 1. Grup Binatlı, 2. Grup Gönyeli, Çetinkaya, 3. Grup Doğan Türk Birliği, 4. Grup Tremeşeli H. Dumlupınar takımlarında görev yapan ve Fair Play özel ödülle birlikte toplam 26 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül aldı. KKTFAD tarafından düzenlenen ayın başarılı antrenörleri 2024-2025 sezonun ilk devrenin son ödülleri de verilmiş oldu.

Sports Market, EM Sports, Uhlsport, China Bazaar Sponsorluğunda Ödüller Verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödüller Sports Market, EM Sports, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda ödül töreninde verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, Başkan vekili Hüseyin Dayı, Başkan vekili Ahmet Ogan, Eğitim Sorumlusu Ahmet Dedekorkut, Medya İletişim Sorumlusu Teysir Tarazi, Gazimağusa bölge sorumlusu Sabri Deniz tarafından verildi.

Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alan teknik adamlar şöyle.

Son 5 Hafta (11-15)

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu

Miracle Değirmenlik

Ali Oraoğlu

Serkan Ekşici

İbrahim Reis

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu

Mormenekşe

Ahmet Ogan

Ertan Bulut

Doğukan Raif Tuğcu

Mustafa Özkaraman

Aksa A2 Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Gençler

Doğan Türk Birliği

Sezer Yücel

Ahmet Coşkun

Cihangir

Ali Bayır

Ahmet Topuz

Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu Gençler

Küçük Kaymaklı

Hüseyin Adal

Salim Tayançlı

Türk Ocağı

Mehmet Demir

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Aslanköy

Ahmet Ercen

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup

Ozanköy

Oğuz Aygın

Erden Özerden

Asbuzu U16 Ligi

1. Grup

Binatlı

Fatih Selden

2. Grup

Gönyeli

Hasan Özkan

Bora Hacı

Berk Akyön

Çetinkaya

Bülent Şahin

3. Grup

Doğan Türk Birliği

Osman Emiroğluları

4. Grup

Tremeşeli H. Dumlupınar

Murat Çoban

Mehmet Çağakan

Özel Ödül

Fair Play

Teysir Tarazi / China Bazaar Gençlik Gücü / U16