KKTFAD ilk devrenin son ayın başarılı antrenöleri ödüllendiriyor
22/01/2025
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ediyor. Aksa liglerinde geride kalan ilk devrenin son 5 haftalık (Aralık) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor.
Aksa süper lig, Aksa 1. Lig, Aksa A2 süper lig, Aksa A2 1. Ligde 11., 12, 13., 14., 15., haftalarda, Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig kırmızı ve beyaz grup ilk devre liderleri, Asbuzu U16 liginde tamamlanan grup aşaması liderlerin antrenörleri belirlenerek teknik direktör ve antrenörler ödüllendirilecek. Ayrıca Fair Play özel ödül de verilecek.
26 Teknik Adam ve Antrenörler Ödül Alacak
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 6 ligde 26 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Dernek yönetimi tarafından belirlenen 11-15 haftalık sürede Aksa süper ligde Miracle Değirmenlik, Aksa 1. ligde Mormenekşe, Aksa A2 süper ligde Doğan Türk Birliği, Cihangir, Aksa A2 1. ligde Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Digitürk Kıbrıs BTM 1. Liginde grupları ilk devre lider tamalayan Kırmızı Grup Aslanköy, Beyaz Grup Ozanköy, Asbuzu U16 ligi grup aşamasını lider tamamlayan 1. Grup Binatlı, 2. Grup Gönyeli, Çetinkaya, 3. Grup Doğan Türk Birliği, 4. Grup Tremeşeli H. Dumlupınar takımlarında görev yapan ve Fair Play özel ödülle birlikte toplam 26 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak. KKTFAD tarafından düzenlenen ayın başarılı antrenörleri 2024-2025 sezonun ilk devrenin son ödülleri verilecek.
Sports Market, Uhlsport, EM Sports, China Bazaar Sponsorluğunda Ödüller Veriliyor
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda düzenlenecek ödül töreni 24 Ocak Cuma günü öğlen saat 12.00’da ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.
Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.
Son 5 Hafta (11-15)
Aksa Süper Lig
Miracle Değirmenlik
Ali Oraoğlu
Serkan Ekşici
İbrahim Reis
Aksa 1. Lig
Mormenekşe
Ahmet Ogan
Ertan Bulut
Doğukan Raif Tuğcu
Mustafa Özkaraman
Aksa A2 Süper Lig Gençler
Doğan Türk Birliği
Sezer Yücel
Ahmet Coşkun
Cihangir
Ali Bayır
Ahmet Topuz
Aksa A2 1. Lig Gençler
Küçük Kaymaklı
Hüseyin Adal
Salim Tayançlı
Türk Ocağı
Mehmet Demir
Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Aslanköy
Ahmet Ercen
Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup
Ozanköy
Oğuz Aygın
Erden Özerden
Asbuzu U16 Ligi
1. Grup
Binatlı
Fatih Selden
2. Grup
Gönyeli
Hasan Özkan
Bora Hacı
Berk Akyön
Çetinkaya
Bülent Şahin
3. Grup
Doğan Türk Birliği
Osman Emiroğluları
4. Grup
Tremeşeli H. Dumlupınar
Murat Çoban
Mehmet Çağakan
Özel Ödül
Fair Play
Teysir Tarazi / China Bazaar Gençlik Gücü / U16