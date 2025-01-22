KKTFAD ilk devrenin son ayın başarılı antrenöleri ödüllendiriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye devam ediyor. Aksa liglerinde geride kalan ilk devrenin son 5 haftalık (Aralık) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor.

Aksa süper lig, Aksa 1. Lig, Aksa A2 süper lig, Aksa A2 1. Ligde 11., 12, 13., 14., 15., haftalarda, Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig kırmızı ve beyaz grup ilk devre liderleri, Asbuzu U16 liginde tamamlanan grup aşaması liderlerin antrenörleri belirlenerek teknik direktör ve antrenörler ödüllendirilecek. Ayrıca Fair Play özel ödül de verilecek.

26 Teknik Adam ve Antrenörler Ödül Alacak

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 6 ligde 26 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Dernek yönetimi tarafından belirlenen 11-15 haftalık sürede Aksa süper ligde Miracle Değirmenlik, Aksa 1. ligde Mormenekşe, Aksa A2 süper ligde Doğan Türk Birliği, Cihangir, Aksa A2 1. ligde Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Digitürk Kıbrıs BTM 1. Liginde grupları ilk devre lider tamalayan Kırmızı Grup Aslanköy, Beyaz Grup Ozanköy, Asbuzu U16 ligi grup aşamasını lider tamamlayan 1. Grup Binatlı, 2. Grup Gönyeli, Çetinkaya, 3. Grup Doğan Türk Birliği, 4. Grup Tremeşeli H. Dumlupınar takımlarında görev yapan ve Fair Play özel ödülle birlikte toplam 26 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak. KKTFAD tarafından düzenlenen ayın başarılı antrenörleri 2024-2025 sezonun ilk devrenin son ödülleri verilecek.

Sports Market, Uhlsport, EM Sports, China Bazaar Sponsorluğunda Ödüller Veriliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda düzenlenecek ödül töreni 24 Ocak Cuma günü öğlen saat 12.00’da ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.

Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.

Son 5 Hafta (11-15)

Aksa Süper Lig

Miracle Değirmenlik

Ali Oraoğlu

Serkan Ekşici

İbrahim Reis

Aksa 1. Lig

Mormenekşe

Ahmet Ogan

Ertan Bulut

Doğukan Raif Tuğcu

Mustafa Özkaraman

Aksa A2 Süper Lig Gençler

Doğan Türk Birliği

Sezer Yücel

Ahmet Coşkun

Cihangir

Ali Bayır

Ahmet Topuz

Aksa A2 1. Lig Gençler

Küçük Kaymaklı

Hüseyin Adal

Salim Tayançlı

Türk Ocağı

Mehmet Demir

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Aslanköy

Ahmet Ercen

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup

Ozanköy

Oğuz Aygın

Erden Özerden

Asbuzu U16 Ligi

1. Grup

Binatlı

Fatih Selden

2. Grup

Gönyeli

Hasan Özkan

Bora Hacı

Berk Akyön

Çetinkaya

Bülent Şahin

3. Grup

Doğan Türk Birliği

Osman Emiroğluları

4. Grup

Tremeşeli H. Dumlupınar

Murat Çoban

Mehmet Çağakan

Özel Ödül

Fair Play

Teysir Tarazi / China Bazaar Gençlik Gücü / U16