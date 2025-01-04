KKTFAD Kafilesi Antalya’da

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04/01/2025

KKTFAD Kafilesi Antalya’da

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği’nden (KKTFAD) oluşan 25 kişilik bir kafile, bu sabah Antalya’ya giderek önemli temaslarda bulunmaya başladı.

Kafile, ilk olarak Altınordu Futbol Kulübü’nün antrenmanını izledi. Teknik ekipten çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan  antrenörler, Altınordu’nun tesislerini de gezerek incelemelerde bulundu.

Günün devamında saat 16:00’da Antalyaspor ile Eyüpspor arasında oynanan maçı tribünden takip eden kafile, akşam saatlerinde Limak Atlantis Otel’de Türk futbolunun önemli teknik insanlarla bir araya gelecek.

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TAGS: haber, kıbrıs
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