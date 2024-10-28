KKTFAD “Kınama” 

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Başkanı Hasan Topaloğlu, 6. Haftada Gazimağusa Dr Fazıl Küçük stadında Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Çanakkale ile Vadili arasında oynanan karşılaşmanın 75. Dakikasında maçın hakemi Mustafa Torun’un Çanakkale futbolcusu Hasan Çağakan Çaka’nın uçan tekme ile darp edilmesi ile ilgili basın bildirisi yayınlayarak “Kınama”da bulundu ve hassasiyetleri konusuna vurgu yaptı.

Antrenörler Derneği başkanı Hasan Topaloğlu imzalı basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Bu dönemde böylesi bir şiddet olayının futbol sahalarımızda yaşanması futbol ailesinin bir parçası olarak bizleri derinden üzmüştür.

Sahada görev yapan hakemlerinin çok büyük özveri ve fedekarlık yaparak maçlara çıkarak, futbolun devam edebilmesine katkı koyuyorlar.

Futbol ailesi içerisinde hakemlerinde var olduğunun bilinci içerinde hareketle olay içerisinde yer alan futbolcu Hasan Çağakan Çaka’nın uçan tekmesine maruz kalan maçın hakemi Mustafa Torun’a ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, dernek olarak hakem camiasının yanında olduğumuzu, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğimizi bildiririm.

Ülke futbolunun zarar görmemesi adına tüm kesimleri sağduyulu olmaya, birlik beraberlik içerisinde futbolun güzelliklerini konuşmaya davet ediyoruz.

Futbol ailesi içerisinde emek veren tüm kesimlere teşekkür ederken, futbolcu Hasan Çağakan Çaka’yı tasvip etmediğimiz çirkin eyleminden dolayı kınarız.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından ilgili futbolcunun en ağır ceza ile cezalandırılacağına olan inancımızın tam olduğunu bildirir, talihsiz olayı yaşayan hakem arkadaşımız Mustafa Torun’a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."